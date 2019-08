Bertram, buon test con Lugano

Verifica positiva per la Bertram Derthona.

Nella prima uscita stagionale a Legnano contro gli svizzeri dei Lugano Tigers finisce con un netto 92-72 e con tante buone indicazioni per coach Marco Ramondino che al termine analizza così lo scrimmage. «Siamo contenti soprattutto per l’atteggiamento tenuto da tutti i ragazzi. Nel corso della partita abbiamo apprezzato la disponibilità della squadra a portare i primi concetti inseriti negli allenamenti. Ci sono stati alti e bassi che crediamo siano comprensibili visto il poco vissuto comune di questo gruppo di giocatori: per i prossimi impegni prendiamo spunto sia dalle cose positive sia da quelle venute meno bene».

Bertram -Lugano 92-72

(27-20, 48-31, 68-59)

Derthona: Buffo 5, Tavernelli 2, Formenti 15, Seck 10, Gaines 24, Mascolo 7, Čepić, Gražulis 12, Martini 9, Pullazi 8. N.e.: Paulinus, Lisini. All. Ramondino

Lugano: Carey 16, Williams 4, Bracelli 7, Medolago 3, Cavadini, Kovac 4, Camara 13, Lukic, Mussongo 2, Porter 23. All. Cabibbo