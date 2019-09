Capodanno Alessandrino, la festa unica colorata di rosa

Il Capodanno che fa ballare, cantare, brindare. Il Capodanno con strade e piazze di Alessandria invase di persone. Piazza della Libertà, piazzetta della Lega, piazza Marconi, corso Roma, via Milano: nelle ore della sera e della notte un fiume di persone. Al Capodanno tutti vogliono esserci, perché fare il count down alla mezzanotte ancora con l'estate nel cuore, negli occhi e nello spirito succede solo ad Alessandria.

Presenze record, anche da fuori provincia: Capodanno Alessandrino è un evento che incuriosisce, piace, conquista. E fa del bene: all'AlAil, a Me.dea.

Pennellate di rosa in una notte di festa dedicata a Fausto Coppi, con molte biciclette. Perché gli alessandrini hanno anche pedalato, ottenendo la 'tessera fedeltà' che darà diritto ad uno sconto speciale, fino al 31 dicembre, nei locali che hanno aderito.

Fra i protagonisti Riccardo Guasco, l'illustratore alessandrino famoso nel mondo: in moltissimi a Acdb, per una visita al museo e per l'autografo sulla cartolina con il profilo del Caampionissimo.