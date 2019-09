Trofeo Idea: vince Antibes, perde il pubblico

Sul campo hanno vinto gli 'squali' di Antibes, per la Junior Novipiù, ancora in cantiere e senza Denegri, il terzo ko, 86-65 (nella fotogallery di Ilaria Cutuli).

Sugli spalti hanno perso gli alessandrini: troppo pochi al PalaCima per il primo Trofeo Idea, per sostenere l'associazione presieduta da Paolo Berta.

I conti non tornano anzi, come fa notare lo stesso Berta, si chiudono in passivo: incassati 1586 euro, spesi 1591,39, comprese le spese arbitrali. "Il comitato regionale della Federbasket ci ha comunicato che delibererà la somma pari a quanto richiesto dagli arbitri. Però, in ogni caso, ci saremmo aspettati una maggiore partecipazione degli alessandrini. Speriamo di avere un'altra risposta mercoledì 11 per Derthona - Torino, Supercoppa, che sarà anche il 13° Memorial Cima"