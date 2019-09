Tortona, alla Bertram un ‘Ghisolfi’ internazionale

La Bertram si aggiudica un’edizione ‘internazionale’ del Memorial Ghisolfi. Avversaria la formazione sud coreana degli Goyang Orions.Test impegnativo, almeno per un tempo, per la Bertram (senza Tavernelli e Cecip infortunati). In un ‘PalaCamagna’ dal caldo soffocante e con gli tanti spazi vuoti sugli spalti causa Champions League (Atletico Madrid-Juventus), la squadra di coach Marco Ramondino combatte contro i volitivi coreani.

Un perfetto allenamento di preparazione al quarto di finale di SuperCoppa in programma domenica contro Treviglio (Bergamo, ore 18).

Primo tempo con coreani molto aggressivi (18-21 al 10’) e capaci di impedire a Tortona di prendere ritmo.

La rotazione a 13 giocatori di coach Choo Il Seung consente agli ospiti di tenere sempre alta l’intensità (33-37 all’intervallo).

Da parte sua Ramondino concede minuti ai giovani Seck e Paulinus, oltre a Buffo. Brilla Kenny Gaines, autore di una prestazione elettrica e di 14 punti in 14’.

Nella ripresa il Goyang cala e la Bertram può prendere il controllo del match. Al 30’ 52-44 grazie ad un parziale di 19-7 per i Leoni. L’ultimo quarto scivola via con Leoni sempre forti di una doppia cifra di vantaggio. Mvp del torneo Kenny Gaines. Sabato a Novarello i coreani testano anche la Junior Casale.

Bertram-Goyang Orions 73-54

(18-21, 33-37, 52-44)

Bertram Tortona: Mascolo 14, Gaines 19, Formenti 8, Grazulis 12, De Laurentis 2, Pullazi, Martini 4, Buffo 14, Seck, Paulinus. All.: Ramondino

Goyang Orions: Howard 16, Geonju, Jongil 2, Hobin 5, Ilyoung 2, Landry 5, Tae Bin, Kangsun 5, Jinsoo 2, Jaeseok 5, Seounghyn 7, Sangoh 3, Junhoo 2. N.e.: Lee Hyumin. All. Choo Il Seung