Casale primo in classifica, 3-1 a Chieri

Grande vittoria del Casale che a Chieri passa 3-1 con la doppietta di Coccolo e il gol di Di Lernia. I nerostellati ottengono tre punti e salgono al primo posto.

Nel primo tempo si porta in vantaggio il Casale al 17’ con Coccolo abile a sfruttare, con un rasoterra, un’indecisione avversaria. Passano pochi minuti e i nerostellati trovano il gol del raddoppio con Di Lernia servito dall’assist di Poesio. I padroni di casa restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Mosagna per fallo da ultimo uomo su Coccolo. Prova a rispondere il Chieri con il tiro di Varano respinto coi pugni da un attento Tarlev

I padroni di casa nonostante l’uomo in meno cercano comunque di rendersi pericolosi ma la difesa nerostellata regge. Nella ripresa trova subito la rete per accorciare il Chieri che sfrutta il penalty fischiato dal direttore di gara: Melandri dal dischetto non sbaglia. Al 36’ arriva il 3-1 per il Casale: il lancio di Lamesta pesca Coccolo che aggancia e supera facilmente l’estremo difensore del Chieri, doppietta per lui.

Chieri - Casale 1-3

Reti: 17’ e 36’st Coccolo (C), 24’ Di Lernia (C), 3’st rig. Melandri (Ch)

Chieri: Luppi, Casanova, Pautassi, Giacinti, Benedetto, Mosagna, Melandri, Checchi, Tollardo, Varano, Johnson. A disp. Bertoglio, Bellocchio, Ozara, Della Valle, Di Lorenzo, Bragadin, Campagna, Barcellona, Di Sparti. All. Morgia

Casale: Tarlev, Bianco, Villanova, Vecchierelli, Cintoi, Pinto, Coccolo (45’st Provera), Poesio (25’st Miello), Mair, Di Lerina, Mullici (32’st Todisco). A disp. Scatolini, Bytyci, Brugni, Petrillo, La Mesta, Buglio. All. Buglio

Espulsi: 25’ Mosagna (CH),