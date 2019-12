Urlo Bertram ancora di rimonta

Rimonta la Bertram. Come sette giorni fa a Treviglio, Tortona recupera su Latina e s’impone nel finale (83-77).

Secondo, importante, successo consecutivo per i Leoni che risalgono la classifica (14 punti) e adesso sono in corsa per un posto nelle prime quattro della Coppa Italia.

Si deciderà tutto domenica, nell’ultima partita del girone d’andata, ad Agrigento (anch’essa in corsa per le finals). Un obiettivo che fino a qualche settimana sembrava impossibile per la squadra di coach Marco Ramondino e che ora diventa possibile. ma Coppa a parte, la cosa più importante è la conferma della crescita di rendimento dei bianconeri.

Contro Latina, la Bertram ha sofferto nella prima parte, riuscendo poi a girare la partita nel finale. Vittoria sigillata dalla lunetta e con una gestione razionale degli ultimi possessi che evitano palpitazioni particolari. Gaines (20 punti), Grazulis (17) e De Laurentiis (13) i migliori marcatori.

Bertram -Benacquista 83-77

(22-19, 39-43, 60-60)

Bertram Derthona: Buffo, Formenti 2, Gaines 20, De Laurentiis 13, Mascolo 8, Čepić, Gražulis 17, Martini 11, Pullazi 12. N.e.: Seck, Ciadini, Valle. All. Ramondino

Benaquista Latina: Musso 10, Cassese 1, Di Pizzo, Romeo 6, Pepper 18, Bolpin 8, Raucci 7, McGaughey 6, Ancellotti 21. N.e.: Di Prospero. All. Gramenzi