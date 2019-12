Novipiù alle Finals. Ma che batosta

La soddisfazione per la qualificazione alle Finali di Coppa Italia. La preoccupazione per la secca sconfitta subita a Rieti (82-58). Sentimenti contrastanti in casa Junior.

Da un lato la meritata promozione alla competizione in programma dal 6 all'8 marzo (frutto di un girone d’andata comunque positivo), dall’altra la conferma del momento no dei rossoblù, che non si rialzano dopo la botta con Torino. Rieti doveva essere l’occasione di riscossa e invece si è trasformata nella conferma dell’incapacità della squadra di Mattia Ferrari di reggere l’urto e l’intensità dei rivali. L’emblema della prova rossoblù nel disastroso 23-5 subito nell’ultima frazione, quando Rieti ha accelerato per vincere la partita e Casale è sparita dal campo.

Difficile trovare una sufficienza tra gli juniorini, scegliamo Simone Tomasini che nella sua gara da ex piazza comunque una prestazione da 16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

La Coppa Italia si giocherà in luogo ancora da definire. Si mormora di Torino come possibile sede per un’edizione piemontese con 3 squadre (Casale, Torino e Biella) della regione su 8 qualificate. Completano il quadro delle partecipanti Agrigento ad Ovest e Ravenna, Piacenza, Forlì e Mantova ad Est. Casale torna a cimentarsi nella manifestazione dopo l’esclusione choc della scorsa edizione e dovrà vedersela, da quarta ad Ovest, contro la prima ad Est, cioè Ravenna.

Zeus Energy Group - Novipiù 82-58

(20-19, 38-38, 59-55)

Zeus Energy Group Rieti: Vildera 17, Stefanelli 16, Cannon 15 Passera 10, Brown 9, Zucca 7, Pastore 5, Filoni 2 , Fumagalli 1, Nikolic. All. Rossi

Novipiù Casale: Simone Tomasini 16, Roberts 12, Martinoni 7, Sims 7, Denegri 4, Piazza 4, Battistini 4, Valentini 2, Cesana 2, Camara. Ne: Da campo. All. Ferrari