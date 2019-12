Bertram umiliata a Bergamo

Impresa al contrario della Bertram che riesce a far risorgere Bergamo (ultima in classifica che non vinceva da 2 mesi e mezzo). Derthona sconfitta 89-65 al termine di una partita dominata dai padroni di casa con i Leoni mai in grado di competere. Un brusco passo indietro per una squadra che sembrava costantemente in crescita.

La partita. Bergamo reduce dalla scoppola tremenda di Scafati. Tortona ritrova Tavernelli, ma deve fare a meno di Pullazi.

Avvio soft e passivo del Derthona che si fa sopravanzare dai padroni di casa, Bergamo doppia gli ospiti sul 18-8 nella seconda parte del primo quarto. Ramondino tenta di trovare energia in Seck, ma il giovane non riesce ad avere impatto. Negli ultimi 3' di gioco si rivede in campo Tavernelli, dopo quasi 2 mesi di assenza. Bergamo continua a giocare e trovare canestri costruiti fino a raggiungere il +15 (25-10) al minuto 8. Il primo quarto si chiude con Bergamo avanti 29-16.

Ramondino ruota giocatori, ferma la partita col time out. Ma senza esito. Bergamo domina anche la seconda frazione, trascinata da Carroll, e chiude all'intervallo lungo sul +23 (55-32).

Tortona dovrebbe cambiare subito faccia ed energia per aprirsi una chance. Ma l’operazione non sembra neppure tentata. La Bertram finisce sotto di 28 punti (63-35 al 24’) senza dare segnali di vita. Al 30’ punteggio saldamente nelle mani di Bergamo che chiude sul 67-42.

Nell’ultima frazione i leoni arrivano fino al -19 (79-60). Tutto qui. Bergamo domina, riallarga il gap e passeggia fino al 40’ senza problemi.

Bergamo- Bertram 89-65

(29-16, 55-32, 67-42)

Bergamo: Costi, Marra 3, Bozzetto 11, Parravicini 9, Lautier-Ogunleye 20, Zugno 9, Allodi 10, Carroll 27, Crimeni, Aristolao. Ne Dieng. All.: Calvani

Bertram Derthona: Casella, Gaines 12, Cepic 3, Tavernelli 10, De Laurentiis 5, Grazulis 15, Mascolo 6, Seck, Martini 14. Ne Buffo, Valle, Festinese. All.: Ramondino