La Bertram rilascia Casella

TORTONA - La Bertram Derthona ha chiuso il contratto temporaneo di Andrea Casella. Il giocatore era arrivato a dicembre per sostituire l’infortunato Matteo Formenti. Casella ha offerto un grandissimo impegno alla squadra di coach Marco Ramondino, giocando otto partite con 2.4 punti e 1.6 rimbalzi di media a partita. Con il rientro nei ranghi di Formenti, che ha avuto il via libera dai medici e si sta allenando di nuovo in gruppo, il club ha deciso di liberare Casale che torna free agent e cercherà di ricollocarsi sul mercato.