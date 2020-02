Novipiù riparte e volta pagina

Doveva ripartire. E’ ripartita. La Novipiù volta pagina dopo Trapani e sfoga la sua voglia di riscossa sulla malcapitata Orlandina (88-73). Il match dura in pratica solo un tempo, poi Casale (Sims 19 punti e 12 rimbalzi, Denegri 13 punti e 10 assist) prende il largo e gestisce fino al 40’.

La partita. Occhi puntati sull’impatto della squadra. Dopo Trapani c’è curiosità per vedere come la Novipiù approccerà il confronto. Impatto non sciolto ma sicuramente positivo. La Junior tenta il primo allungo sul 14-9 (5’30”) con i due Usa Roberts e Sims che prendono in mano la situazione. L’allungo, però, non si concretizza perché l’Orlandina, con Laganà, rientra e addirittura sorpassa sul 14-16 con un 7-0 di parziale. Ferrari lascia in campo lo stesso quintetto per i primi 7’30”. Quando cominciano le rotazioni Camara entra bene. Negli ultimi 2’ di un quarto a strappi Casale riparte, piazza un 6-0, e chiude avanti sul 20-16.

Secondo quarto in equilibrio. Gli ospiti veleggiano sul talento di Laganà (16 punti) ma sprecano 4 liberi con Donda che potrebbero riportarlia contatto. Ferrari lancia nella mischia nel finale di frazione il baby Sirchia e sfrutta un buon apporto di Denegri (7 punti e 5 assist). All’intervallo lungo si arriva sul 44-36. Sims 10 punti e 8 rimbalzi.

La tripla di Tomasini dall’angolo e l’alley-oop sull’asse Valentini-Roberts apre la ripresa. Due canestri di Martinoni regalano il +15 alla Junior (53-38) che pian piano sta scappando via. Al 24’ Casale ha già realizzato più punti di quelli messia segno domenica contro Trapani. Il vantaggio si stabilizza intorno alle 15 lunghezze per il quintetto di casa. Così si arriva al 30’ sul 65-49.

6-0 Junior in avvio di ultima frazione (Denegri –Camara) scava ancora di più il solco tra le squadre. Casale sul +21 (71-49) e gara ipotecata. Ferrari ne approfitta per lavorare già in vista della trasferta di domenica a Scafati, facendo riposare i titolari e dando minuti a Battistini. Peccato che qualche leggerezza difensiva di troppo dei rossoblù crei qualche ansia. Orlandina fino al -11 (80-69) a 2’30” dalla sirena. La tripla di Martinoni chiude definitivamente i conti. Vince la Novipiù 88-73.

Novipiù – Orlandina 88-73

(20-16, 44-36, 65-49)

Novipiù Casale: F. Valentini 6, Tomasini 5, Cesana 5, Denegri 13, Martinoni , Sims 19, Roberts 13, Camara 11, Sirchia, Battistini 5, Da Campo. Ne: Piazza. All. Ferrari

Orlandina Capo d’Orlando: Laganà 20, Mobio 4, Donda 8, Elemore 17, Querci 4, Lucarelli 7, Neri, Ani 5, Klanskis 4, Galipò 2. Ne: Ellis , Bellan, All. Sodini