Luca Severini positivo al covid-19, ma sta meglio

NOVI LIGURE — Il giocatore della Bertram Derthona Basket, Luca Severini è stato ricoverato all’ospedale di Novi Ligure.

Il giocatore, originario di Pistoia, è arrivato alla Bertram nel mercato di gennaio e, dopo l’interruzione dell’attività agonistica a causa dell’epidemia, è rimasto a Tortona. Nei giorni scorsi ha accusato febbre alta e sintomi compatibili con l’infezione da coronavirus.

I medici hanno quindi consigliato il ricovero in ospedale. In giornata Severini verrà sottoposto a tampone di controllo. Le sue condizioni, per fortuna, appaiono buone.