Bertram: i ragazzi tornano in palestra

TORTONA - Andrea Ablatico, presidente del Derthona Basketball Lab, compie gli anni e festeggia regalandosi la firma fino al 2023 di Massimo Olivieri, responsabile tecnico delle giovanili bianconere. «Con Massimo Olivieri – commenta Andrea Ablatico,– ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo deciso di prolungare l’accordo triennale firmato la scorsa estate per un’ulteriore stagione, che ci regala davvero una reciproca soddisfazione».

Una notizia importante che dà continuità al lavoro di Olivieri, ottimo la scorsa stagione alla guida della Under 18 Dng, e che introduce alla ripresa del lavoro delle giovanili sin dalle prossima settimana. «Olivieri – conferma Ablatico - sarà a Tortona già dalla prossima settimana, quando riprenderemo l’attività in palestra».

Da parte sua la soddisfazione di Olivieri al momento dell’annuncio. «Ringrazio il dottor Gavio, Andrea Ablatico e il CdA della società – spiega il tecnico –. Sono contento e onorato di essere parte di un progetto così importante, consapevole che la strada intrapresa lo scorso anno era quella giusta sia a livello tecnico sia per i progetti collaterali alla pallacanestro che stavamo sviluppando. Il primo obiettivo per il futuro sarà riaccendere la fiammella dello sport e condividere dei momenti con i nostri ragazzi, proseguendo nel percorso iniziato nella scorsa stagione e cercando di avere ancora più collaborazioni con società limitrofe, Voghera e Castelnuovo in primis, che vorranno fare parte del nostro progetto. Ancora più dello scorso anno ci sarà una interazione totale con Marco Ramondino, con cui ci sono stima e sintonia, e lo staff della prima squadra per la continua programmazione e la crescita dei ragazzi».

Da parte della società la soddisfazione del direttore generale Ferencz Bartocci. «Ripartire da Massimo è un segnale importante che abbiamo condiviso tutti con grande decisione. Il nostro amministratore delegato Marco Picchi quotidianamente spinge perché l’attività giovanile sia sempre al centro del progetto societario e avere la possibilità di firmare tecnici legati al Club e al Lab per più stagioni è sinonimo di serietà e continuità progettuale».