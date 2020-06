Martinoni - 2023, ​​​​​​ JBM ha il capitano

CASALE - Prime mosse di mercato per la JBM. Il club rossoblù riparte dal capitano della Junior e simbolo di Casale Monferrato. Niccolò Martinoni firma un triennale (fino al 2023) con il club del presidente Simone Zerbinati.

L’ufficialità è arrivata poco fa, al termine del cda della società. Chiaro l’intento della nuova dirigenza di assicurarsi un giocatore di primo livello per la categoria e un elemento di continuità tra passato e futuro. Martinoni, da otto stagioni e mezza a Casale e ormai monferrino d’adozione, farà da chioccia a un gruppo giovane, che verrà rinnovato.

In questa direzione, di fiducia e rispetto reciproco, vanno le dichiarazioni dei protagonisti. «La prima firma della JB Monferrato, quella di Niccolò Martinoni, è sicuramente un grande segnale che dimostra l’importanza del nostro progetto, vista anche la durata del suo contratto – spiega il gm Giacomo Carrera -. Niccolò ormai rappresenta il basket a Casale Monferrato e non potevamo che partire da lui per la costruzione della nuova squadra».

Da parte sua il lungo 31enne si dice convinto della scelta. «Inizio questa nuova avventura davvero entusiasta. Essere il primo giocatore di questa nuova realtà mi riempie di orgoglio. Gettare basi solide in un momento così difficile per tutti non è una cosa da poco e ringrazio per aver ricevuto così tanta fiducia. Le prospettive che mi sono state presentate non mi hanno dato dubbi sulla mia permanenza. Spero davvero di togliermi altre soddisfazioni nei prossimi anni e sono veramente felice di poter rappresentare ancora la pallacanestro casalese e il Monferrato».

La prima casella della squadra che sarà ancora guidata da coach Mattia Ferrari è a posto. Carrera punta a riconfermare un poker di elementi per dare una base solida alla squadra. Non farà parte del nuovo roster invece Davide Denegri che lascia Casale Monferrato e firma a Ravenna (A2 girone est). Per la guardia 22enne, dopo la complicata stagione scorsa, si tratta della prima esperienza lontano da quella che è stata la sua casa cestistica.