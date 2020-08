JB Monferrato sarà 'women'

CASALE - JB Monferrato sarà anche al femminile. La società casalese sta lavorando per avviare un programma importante anche nella pallacanestro in rosa, che nelle ultime stagioni ha avuto certamente numeri in crescita i città.

La divisione femminile della JB Monferrato, in continuità con i trascorsi Junior, conterà su due gruppi a livello giovanile (U15, U18), ma a questi aggiungerà la novità assoluta di una squadra senior che sarà il naturale sbocco per le ragazze. «Sono molto contento di poter annunciare che JB Monferrato porterà avanti anche il progetto femminile, per proseguire l'ottimo lavoro fatto finora da Junior, ma aggiungendo anche la novità del campionato senior che permetterà di dare continuità al settore giovanile e alle ragazze più grandi di continuare a giocare senza dover andare via da Casale. Tutti i soci sono convinti che avere anche il settore femminile è la scelta migliore per poter dare la giusta copertura a tutto il basket casalese. La società in questo momento è al lavoro per completare lo staff tecnico e poter organizzare al meglio l’attività».

Giacomo Carrera, general manager JBM, sta costruendo lo staff . «Grazie alla volontà dei soci JB Monferrato e al lavoro incessante di Mauro Bosco, l’attività femminile continuerà con anche la novità della squadra senior che manca a Casale da diversi anni. Stiamo lavorando per poter allestire un gruppo di tecnici che possa garantire un lavoro di qualità che ci permetta di crescere ancora sia nei numeri sia nella qualità delle ragazze. Non appena la situazione generale lo permetterà saremo in palestra con tutte le nostre squadre maschili e femminili e finalmente torneremo a sentire la palla rimbalzare sul nostro campo».