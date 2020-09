Bertram, 100 punti al debutto

LUGANO - 100 punti al debutto. Bertram Derthona torna in campo, sette mesi dopo l'ultima gara, per il primo atto della nuova stagione. Uno scrimmage giocato nel pomeriggio sul parquet dei Lugano Tigers, formazione dell’A1 elevetica, che ha fornito positive indicazioni a coach Marco Ramondino. «Di questo scrimmage, voglio sottolineare il piacere di essere tornati in campo per una partita – spiega il tecnico - . Per noi e per i ragazzi è importante riprendere confidenza con il gioco e con l’agonismo. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e contiamo di continuare a migliorare nel prossimo periodo».

Quintetto titolare in avvio composto da Tavernelli, Sanders, Fabi, Severini e Cannon. Gara ben approcciata dai leoni che stanno sempre avanti (64 punti all’intervallo) e dilatano il margine fino al +24 del 33’ (68-92). Ma al di là dei dati numerici, piace l’attitudine mostrata da tutti i giocatori entrati in campo, la voglia cercare le collaborazioni offensive e difensive e di applicare i concetti studiate in allenamento. Al 37’ il punto numero 100 per mano di Ambrosin. Nel finale spazio anche per il baby Mastroianni. Punteggio finale di 81-107 per i Leoni. Nel tabellino 16 punti di Severini e 15 di Cannon e di Fabi.

Tigers-Bertram 81-107

(25-30, 22-34, 19-17)

Lugano Tigers: Steimann 14, Kovac 3, Bracelli 11, Jackson 7, Stevanovic 11, Mina 10, Togninalli 2, Nikolic 23, Gianinazzi, Lukic. All. Cabibbo

Bertram Derthona: Mastroianni, Sackey ne, Cannon 15, Gazzotti 11, Ambrosin 14, Tavernelli 7, Fabi 15, Graziani 6, Mascolo 8, Severini 16, Sanders 7, Morgillo 8. All. Ramondino