Jbm Women si affida a Chimenti

CASALE - Jonata Chimenti è il tecnico scelto dalla Novipiù JB Monferrato per guidare il settore femminile. Toscano, 44 anni, Chimenti ha sviluppato tutta la sua carriera nel basket femminile, iniziando da allenatore di Umbertide nel 2012 (A1 e settore giovanile), per passare poi a Ferrara (Capo Allenatore A2 e settore giovanile), Vicenza e Stella Azzurra Roma (A2).

Un tecnico giovane e stimato che ora dovrà plasmare e guidare il settore women della JB Monferrato. «Sono molto contento che Jonata abbia deciso di sposare il nostro progetto sul basket femminile – dichiara Giacomo Carrera, general manager Novipiù JB Monferrato - Avere come capo allenatore una figura come lui, già conosciuta a livello nazionale e con importanti esperienze alle spalle, ci permetterà di programmare al meglio la stagione e, sul lungo periodo, l’intero progetto».

Da parte sua il coach di Sansepolcro si dice felice della nuova avventura. «Come allenatore ho sempre lavorato con le ragazze, e avere l’opportunità di sviluppare il settore femminile in un posto con una grande tradizione di basket maschile per me è molto stimolante, oltre che sinonimo di forza e programmazione da parte della società. Significa anche che in Piemonte e nel territorio monferrino il basket femminile sta crescendo ed è importante la volontà di voler investire. Sono molto contento di questa chance e non vedo l’ora di mettermi al lavoro».