Bertram inizia col botto a Trapani

TRAPANI - Bertram inizia col botto, spazzando via Trapani all’esordio. Successo netto, nettissimo al PalaConad per la squadra di coach Marco Ramodino che vince 85-57 con una partita continua e completa. Il match dura in pratica i 6-7 minuti dopo la palla a due, poi il Derthona allunga con le triple di Severini (doppia doppia per lui 11 punti e 11 rimbalzi) e chiude il primo quarto sul 15-26.

Trapani, senza l’americano Powell (il sostituto Shonn Miller non è stato ancora tesserato,) accusa, vacilla e si scioglie. Tortona chiude senza problemi all’intervallo (29-47), tocca il +30 nella terza frazione (31-61 a metà terza quarto) e controlla l’ultimo periodo.

Fabi, 18 punti, è il migliore realizzatore del Leoni, 17 punti per Cannon, mentre Mascolo, partito in quintetto e oramai play titolare, chiude un’ottima prova con 8 assist e 4 falli subiti. Martedì sera si replica sul parquet di Capo d’Orlando per il recupero della 2° giornata.

2B Control- Bertram 57-85

(15-26, 28-47, 39-66)

2B Control Trapani: Corbett 14, Mollura 12, Renzi 9, Matteo Palermo 7, Nwohuocha 6, Spizzichini 4, Erkmaa 3, Basciano 2, Pianegonda, Tartamella, Piarchak, Giorgio Lamia. All. Parente

Bertram Tortona: Mascolo 9, Fabi 18, Cannon 17, Severini 11, Tavernelli 9, Sanders 7, Gazzotti 7, Ambrosin 7, Graziani, Morgillo, Ciadini. Ne: Sackey. All. Ramondino