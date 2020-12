Impresa Novipiù, ribaltata Udine

UDINE - Un’impresa d’altri tempi. La Novipiù JBM ribalta Udine a domicilio (79-66) e tutti i pronostici. Casale vince al 'Carnera' - prima sconfitta stagionale dei padroni di casa - giocando con soli 8 uomini di cui tre ragazzini (alla vigilia out anche Luca Valentini).

Ma gli ospiti vanno oltre questi problemi e continuano la prova di cuore messa in mostra con Bergamo. JBM piazza una prestazione sopra le righe, sorprendendo l’Apu degli ex Amato e Italiano in avvio, ma poi con il merito di tenere il campo con energia e attenzione per tutta la partita. Aiutano le triple di Fabio Valentini, aiutano i tiri di talento puro di Collins, aiutano i 24 punti di Thompson ma poi devi stare avanti per 30’, devi limitare la voglia di Udine di rientrare, devi difendere e attaccare con intelligenza. E la Novipiù l’ha fatto.

Mercoledì si torna in campo, al PalaFerraris, per il recupero con Verona.

Old Wild West - Novipiù 66-79

(19-15, 31-32, 50-55)

Apu Udine: Amato 4, Italiano 5, Giuri 10, Nobile 5, Pellegrino 2, Johnson 8, Deangeli 4, Foulland 15, Mobio 13. Ne: Azzano, Antonutti, Agbara. All. Boniciolli

Novipiù JBM Casale: F. Valentini 20, Thompson 24, Collins 15, Camara 13, Donzelli 7, Giombini, Sirchia, Lomele. All. Ferrari