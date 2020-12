Bertram, Ramondino positivo al Covid 19

TORTONA - Il coach della Bertram Marco Ramondino è positivo al Covid-19. La notizia è di poco fa. La società, nel pomeriggio, ha prima diffuso una nota circa «una positività riscontrata nel gruppo squadra» in seguito al giro di tamponi a cui il gruppo, da protocollo, si è sottoposto oggi in vista della partita di domenica contro Verona. Successivamente a quella comunicazione è apparso, sui canali sociall del club, il post che svelava il nome della persona risultata positiva facendo gli auguri al coach bianconero.

«In bocca al lupo Marco Ramondino , ti aspettiamo presto in campo nostro condottiero», seguito dal messaggio dello stesso tecnico che dava la notizia. «Cari amici, oggi sono risultato positivo al Covid, attraverso il test del tampone antigienico. Appena ottenuto il risultato, sono rientrato a casa per stare in isolamento. Al momento non ho sintomi e sto bene. Le persone con cui sono stato in contatto negli ultimi giorni sono state avvisate e, nel caso avessi dimenticato qualcuno, questo messaggio ha l’obiettivo appunto di metterle a conoscenza della situazione. Vi tengo aggiornati».

La Bertram, che finora era rimasta immune dai contagi, perde per un po’ di tempo il suo allenatore. Un’assenza pesante, che il gruppo, capolista imbattuto del Girone Verde, dovrà essere bravo a compensare. Intanto domenica sarà il vice allenatore, l'alessandrino Vanni Talpo, a debuttare come capo allenatore in A2 e a guidare i Leoni contro la Tezenis Verona.