Ramondino: "Undici vittorie premio per il club"

VOGHERA - Un derby stravinto con Casale (+40 punti), un record eguagliato (le undici vittorie consecutive). La Bertram esce col petto gonfio dalla sfida, stravinta, con la Novipiù. Coach Marco Ramondino: «Siamo ovviamente soddisfatti per la partita. Dopo aver subito l’impatto di Casale, abbiamo preso il controllo dei ritmi della partita, trovando protagonisti diversi in attacco e difesa. Ottima la prestazione di squadra in difesa. Positivo per noi rientro di Agustin Fabi, che è indietro, ma è incoraggiante che sia tornato. Il record di vittorie? Siamo felici - insiste il coach dei Leoni - di aver pareggiato il record di Trieste degli undici succesi (stagione 2017-2018). Felici per il club ma non deve distoglierci dall’obiettivo di essere sempre competitivi fino alla fine della stagione».

Grande protagonista del match Jamarr Sanders, ex della partita, che sottolinea: «La forza corale della squadra è il nostro segreto. Il ritorno di un grande attaccante come Agustin (Fabi, ndr) ci aiuta ad avere soluzioni offensive».

CAMARA, QUANTO E' GRAVE L'INFORTUNIO?

Il coach di Casale Mattia Ferrari considera «non giudicabile» la sua squadra a causa delle assenze e dell’impossibilità di allenarsi regolarmente. «Non c’è da sorprendersi. Se noi raccontassimo la settimana che passiamo uno capirebbe cosa succede nelle partite. Quello che avviene sul parquet è lo specchio del lavoro e delle vicende in allenamento. Siamo stati distrutti dalla fisicità di Tortona. Non riusciamo ad allenarci e a lavorare insieme in una situazione fisicamente probante. Speriamo - aggiunge - di recuperare il prima possibile gli infortunati. Ora si aggiunge anche il problema di Camara. Speriamo non sia nulla di grave».

