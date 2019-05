'Assaggia Tortona' è anche cena con ristoranti e bar

Una versione completamente rinnovata di Assaggia Tortona proporrà le tipicità locali in varie forme, passando dalle degustazione alla ristorazione vera e propria. Inizia oggi la sequenza di tre giorni e altrettante serate dedicate all'enogastronomia e alle tipicità locali, per una rassegna che ha sempre appassionato il pubblico, trasformandosi negli anni in una sorta di Oktoberfest, con un centro cittadino molto animato con un piacevole passeggio di pomeriggio e di sera tra le degustazioni.

L’edizione 2019 svilupperà un percorso del gusto lungo la parte centrale di via Emilia e, accanto al tradizionale assaggio e alla vendita di prodotti del territorio, offrirà la possibilità di cenare sotto i portici del centro. La proposta ha molto allettato i produttori e i ristoratori, con un forte incremento di adesioni