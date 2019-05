Ma è meglio diserbare oppure no?

Stanno spargendo per il diserbo Roundup a gogo sui marciapiedi di Valenza». «Questo erbicida che è a base di glifosato, ed è molto diffuso, è dannoso o no per la salute?».

In questi giorni in redazione ci sono arrivate delle domande, a volte anche allarmate, di lettori si pongono delle domande sull’utilizzo di questo tipo di erbicida che, ad aprile, il Parlamento europeo ha deciso di non vietare per altri 7 anni, consigliando, però, il non utilizzo per il verde urbano, specie nelle vicinanze dei parchi giochi frequentati dai bambini.

Va, però, aggiunto che la Commissione ambiente aveva chiesto che il glifosato (fitofarmaco che agisce sulla clorofilla), prodotto dalla Monsanto e non solo, venisse vietato. Inoltre nel 2015 l’Agenzia Internazionale per la ricerca contro il cancro (Iarc) dell’Oorganizzazione mondiale della sanita-Oms ha inserito il glifosato nella lista 2A, perché considerato ‘agente probabilmente cancerogeno’.