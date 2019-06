Parcheggio gratis in centro per chi consegna rifiuti ingombranti

Per incentivare gli abitanti di Valenza a portare i rifiuti ingombranti al centro di raccolta dell’Amv, la società offre per tutto il mese di giugno un buono parcheggio in omaggio. L’anomala ‘offerta’ riguarda televisori, mobili, lavatrici, letti, frigoriferi... L’idea è del presidente Roberto Contotto che non solo si preoccupa di tutelare l’ambiente ma anche di favorire la sosta in centro, sostenendo il commercio cittadino.

