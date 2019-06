Notte delle chiese, duomo protagonista

Il Duomo di Valenza è protagonista, venerdì, della ‘Lunga notte delle chiese’ un evento che interesserà oltre 80 diocesi in tutta Italia e sarà una ulteriore occasione per fare conoscere, ai valenzani e non, le sue ricchezze artistiche. Si incomincerà alle 21 con l’accensione dell’illuminazione nella chiesa e l’inizio delle visite guidate al suo patrimonio artistico a cura delle guide volontarie delle classi seconde del liceo artistico ‘Carrà’ dell’Istituto superiore Cellini che nei mesi scorsi sono state opportunamente formate. Alle 22, invece, è previsto un intervento del conservatore delegato del Duomo, Adriano Antonioletti su ‘La luce nell’arte della Fede’, proseguendo quindi quel cammino di Fede e bellezza che è alla base di tutto il progetto. Alle 22.30 verrà aperto il Museo del Duomo. Sono previste visite guidate all’arte suntuaria, a cura del prevosto della chiesa, monsignor Massimo Marasini, che è anche un esperto intenditore d’arte sacra. Interventi e visite verranno allietati da brani eseguiti dallo storico organo Serassi, presente anch’esso in Duomo. La ‘Lunga notte delle chiese’ a Valenza terminerà allo scoccar della mezzanotte con il grande concerto d’organo di chiusura della serata, dell’organista Luca Sturla.