Via Solferino, questione irrisolta

"Il Comune ha fatto da mediatore, c'era pure un acquirente. Ma le richieste della banca sono troppo alte ed è difficile che qualcuno voglia investire così tanto per un rudere". E' sconsolato il sindaco di Valenza, Gianluca Barbero, di fronte all'ennesima protesta sulla chiusura di via Solferino, strada del centro città bloccata da tempo a causa di una palazzina pericolante. Non ci sono buone notizie: la soluzione è lontana. E, intanto, abitanti della zona segnalano gravi problemi di igiene a causa della presenza di topi.