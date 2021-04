Formatosi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, presso l’Università degli Studi di Torino, Alessio Miravalle è attivo nell’ambito dell'educazione motoria e del fitness, in particolare come Powerlifting Athlete & Coach e FIPE 1st Level Trainer e nel mondo del Pilates.

La sua partecipazione a diversi seminari dei più noti ricercatori italiani e non, con tematiche connesse al miglioramento della prestazione (Eric Helms PhD, Layne Norton Phd), della programmazione e della nutrizione legata alla ricomposizione corporea e all’agonismo (Brad Schoenfeld PhD, Menno Henselmans, Eric Helms PhD, Layne Norton Phd) e ad attività di ricerca e divulgazione, lo proiettano dal Monferrato, sua zona di origine, verso una prospettiva nazionale.

Attualmente, tra le collaborazioni attive, figurano colleghi e personale in ambito sanitario quali medici, fisioterapisti dislocati in tutta Italia. Tali attività stimolano una continua attenzione all’approfondimento delle tematiche inerenti il miglioramento del benessere fisico.