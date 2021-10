Reddit, il "social conversation" con le votazioni

Non che di questi tempi ci si possa stupire molto, ma da qualche parte su Internet vi è una comunità costituita da oltre 66 mila persone che pensano che gli uccelli intendono conquistare il mondo: si tratta della “The Enlightened Birdmen Community” e si trova, in particolare, su Reddit.

Come dite? Che cos’è Reddit? Cresciuto del 44% nell’ultimo anno, fino a raggiungere i 430 milioni di utenti mensili nel mondo, Reddit è un po’ come “il muretto” dei nostri tempi in cui i gruppetti di ragazzi si componevano sulla base delle conversazioni (la Coppa dei Campioni, l’ultima puntata di Beverly Hills 20210, …). Per dirla in termini più contemporanei, si tratta di una rete di forum specifici a cui si può partecipare (detti “subreddit”) ed in cui è possibile interagire con gli altri utenti – i redditor – che contribuiscono alla ricchezza delle proprie community con post, commenti, video, live e soprattutto meme. Se non ve la sentite dunque di imbucarvi in una festa di adolescenti o in un gruppo di teenager che chiacchierano in Piazzetta della Lega, ma volete comunque fare un tuffo nella Generazione Z o nella Generazione Alpha, allora iscrivetevi a Reddit e provate a conquistarvi punti karma!

Reddit è una piattaforma di “social conversation” organizzata in comunità specifiche la cui partecipazione può includere post, video, live, link e soprattutto meme: le persone possono votare verso l'alto o verso il basso ciò che è stato pubblicato, scrivere commenti, porre domande, entrare in collegamento con altri utenti (“redditor”) e in generale interagire e arricchire la conversazione rispettando la netiquette della bacheca a cui si partecipa.

L’homepage di Reddit, come ogni social network, è una raccolta delle conversazioni più popolari provenienti dalle community (“subreddit”) a cui si appartiene: ogni subreddit è essenzialmente una pagina a se stante con contenuti, immagini, regole e pubblico unici.

La popolarità di un post o di un commento è determinata dai voti ricevuti: il punteggio finale è uguale al numero di voti positivi meno il numero di voti negativi e influenza il fatto che il contributo resti in alto nella bacheca del subreddit. Soprattutto determina il “karma” dell’utente: si ottengono punti karma quando i contributi, post e commenti, ottengono voti positivi e rappresentano il riconoscimento sociale all’interno della comunità a cui si appartiene a testimonianza della condivisione di aiuti e informazioni preziose che sono state fornite gratuitamente.

TORNA AL BLOG DI ANDREA BOSCARO