Vinitaly 2022, il Monferrato tra i protagonisti

Terzo giorno di Vinitaly a Verona, giornata ancora riservata agli operatori del settore. Ottima la partecipazione, spiccano le performance dei consorzi della nostra provincia, dai Colli Tortonesi al Gavi e al Brachetto d’Acqui. I sentori raccolti tra gli espositori sembrano essere molto positivi in termini di contatti commerciali, i visitatori continuano a ritenere il padiglione 10 (Piemonte) tra quelli ineludibili per una visita ed il “sentiment” generale sembra estremamente positivo.

Giornata impreziosita dalla visita del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che ha potuto apprezzare i piatti del ristorante Piemonte, da oggi nelle mani dello chef Massimiliano Musso del ristorante Ca’ Vittoria di Tigliole (AT), per poi visitare il padiglione Piemonte ed in particolare l’area istituzionale. Ad accompagnarlo Filippo Mobrici, vice presidente di Piemonte Land of Wine e l'assessore regionale all’agricoltura Marco Protopapa che hanno potuto esporre criticità e soluzioni per un maggior sviluppo del comparto enoturistico regionale, con anche richieste al Governo centrale di maggior attenzione al settore, anche in considerazione delle criticità del momento.