OVADA - Venerdì 25 giugno, alle 18, sarà l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, in via Torino 69, a ospitare la presentazione di “Quando tornerò”, l’ultimo romanzo di Marco Balzano, nell'ambito del "Benedicta Festival - Arte e Manutenzione della Memoria". All'incontro prenderà parte la scrittrice Raffaella Romagnolo. L’incontro “Raccontare il passato, scrivere il presente” è a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Al termine aperitivo e musica swing dei “Back it up”. (è obbligatoria la prenotazione al numero 0143 346988, mail enotecaregionaleovada@gmail.com. Costo 10 euro).