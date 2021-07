Jazz: Gianni Cazzola incontra i giovani

VALENZA - Giovedì 1° luglio, alle ore 21.15, all'Arena Carducci di Valenza, una serata musicale all'insegna del jazz in cui le nuove generazioni si confrontano con la storia della musica. Gianni Cazzola, uno dei più prolifici e apprezzati batteristi della scena jazz italiana e internazionale, si presenta insieme a quattro giovani musicisti in un progetto dal valore prezioso e transgenerazionale: Andrea Candeloro al pianoforte, Cesare Mecca alla tromba, Carlo Bavetta al basso e l'italo-brasiliano Gledison Zabote al sax tenore. La serata, realizzata insieme agli Amici del Jazz di Valenza, è dedicata a Clifford Brown, il leggendario trombettista scomparso nel 1956 a neppure 26 anni. Biglietto di ingresso 8 euro, acquistabile la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20.30 ma è necessaria la prenotazione sul sito www.valenza.eventbrite.com.

Per informazioni: biglietteria@valenzateatro.it - 3240838829 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12)