Violenza domestica: un incontro di sensibilizzazione

PIETRA MARAZZI - Si terrà giovedì 1° luglio, alle 21, presso il cortile del Municipio di Pietra Marazzi l’incontro promosso da Uil e Medea, centro antivolenza, dal titolo “Quando le donne stanno bene tutto il mondo sta meglio” per sensibilizzare sulla violenza, attualmente la prima causa di morte nel mondo per le donne tra i 15 e i 44 anni d’età, e vero ostacolo alla parità di genere. L’obiettivo è quello di far conoscere e insegnare a riconoscere quei segnali che possono nascondere la violenza domestica.