Alla Gambarina si parla del cinema di Edgar Reitz

ALESSANDRIA - Giovedì 1° luglio, alle ore 21, l'associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, in collaborazione con il Museo Etnografico “C'era una volta”, il Comune di Alessandria, Alegas e Fic (Federazione Italiana Cineforum), presenta “Recitare il tempo. Le voci della Heimat di Edgar Reitz” (edizioni Petite Plaisance), il nuovo saggio a tema cinematografico di Barbara Rossi, media e film educator, studiosa di cinema e giornalista. La presentazione, a ingresso libero previa prenotazione a causa del numero limitato dei posti disponibili, avrà luogo - nel rispetto delle norme sanitarie in vigore - presso la sede del Museo Etnografico, Piazza della Gambarina 1, Alessandria. Con l’autrice saranno presenti il prof. Sergio Arecco, il prof. Michele Maranzana e, in collegamento telefonico, l'attore Henry Arnold, protagonista del ciclo di "Heimat". Info e prenotazioni: tel. 340 9418376.