Debora Benincasa e Anomalia Teatro con "Antigone"

ARQUATA SCRIVIA - Un classico rivisto in chiave contemporanea Sabato 3 luglio alle ore 21.30, nella nuova arena della Juta di Arquata andrà in scena "Antigone-Monologo per donna sola” di Anomalia Teatro. Debora Benincasa è l’interprete di questa particolare rivisitazione. La rappresentazione si svolgerà seguendo tutte le norme anti Covid. A causa dei posti limitati è consigliata la prenotazione a teatrodellajuta@gmail.com o al numero di telefono 345 0604219. Posto unico 12 euro