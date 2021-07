Enrico Bonavera è il diavolo Alichin

TORTONA - Da Gavazzana si sposta a Tortona il Festival delle Valli dello Scrivia, con appuntamenti teatrali di qualità e prestigio. Sabato 3 luglio alle ore 21.30 nella piazzetta dell’Annunziata accanto al Teatro Civico, verrà rappresentato lo spettacolo teatrale ‘Alichin di Malebolge’ di e con Enrico Bonavera, per la regia di Christian Zecca. Enrico Bonavera, grande attore, è l’Arlecchino ufficiale del Piccolo di Milano, erede di Ferruccio Soleri, suo maestro. Lo spettacolo è stato creato per il festival Dante2021, nell’ambito delle annuali Celebrazioni Dantesche a Ravenna. Organizzano compagnia teatrale Coltelleria Einstein e Teatro dell'Ortica. Per informazioni e prenotazioni: Teatro Civico tel. 0131 820195; Coltelleria Einstein 0131 1717619 – 348 8720266.