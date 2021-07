"Storie di pedali arrugginiti": racconti e favole sulla bicicletta

ALESSANDRIA - Ci saranno racconti, favole, storie ciclabili, in cui la bicicletta recita un ruolo da protagonista o comprimario, altre volte viene semplicemente accennata, nello spettacolo "Storie di pedali arrugginiti", che la compagnia teatrale Gli Illegali e Luigi Di Carluccio porteranno in scena sabato 3 luglio, alle 21.15, nel cortile del chiostro di Santa Maria di Castello di Alessandria.

Lo spettacolo rientra nel progetto ‘Riusa e pedala per la ciclofficina Ri-cyclo’. A interpretare i racconti saranno Pietro Ariotti, Giulio Gianì e Luigi Di Carluccio. Coordinamento di Renza Borello. Con la collaborazione di Lorenza Torlaschi. Organizzano Fiab Alessandria-Gliamicidellebici Odv, Ciclofficina Ri-cyclo, compagnia teatrale Gli Illegali, BlogAl, associazione Sine Limes, Il Chiostro Hostel and Hotel.

Spettacolo realizzato con il contributo della Fondazione SociAl. Ingresso unico 8 euro. Prenotazione obbligatoria: cell. 335 1340361 (anche WhatsApp); info@illegali.it. In caso di maltempo lo spettacolo potrebbe essere rimandato. Verrà data comunicazione alle persone che hanno prenotato.