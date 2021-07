CASALE MONFERRATO - Martedì 6, lo spettacolo del laboratorio teatrale dell’istituto Balbo sarà anticipato alle ore 19. Sul palcoscenico allestito nel cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) andrà in scena "Noi ricominciamo dal Signor G" (in foto), coordinato da Maria Paola Casorelli con il supporto di Adriana Canepa. Lo spettacolo è inserito nel programma di "Esco-Estate a corte".