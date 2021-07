Novi d'Autore con Viviana Albanese

NOVI LIGURE - Per la rassegna ‘Novi d’autore’, martedì 6 luglio alle 18, nella Biblioteca Civica di Novi Ligure in via Marconi 66 viene presentato il libro ‘Le nove fasi’, terzo romanzo della stazzanese Viviana Albanese, dopo i fortunatissimi ‘Mercoledì’ e ‘Professione pendolare’. Il volume, come i precedenti, è pubblicato dalla novese Puntoacapo Editrice. Nell’incontro di oggi, l’autrice dialogherà con Mauro Ferrari.