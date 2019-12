ALESSANDRIA - Aggiornamento ore 18.

Un anno intenso, il 2019, per i Vigili del Fuoco alessandrini che hanno subito la tragedia di Quargnento in cui sono morti tre pompieri mentre due sono rimasti feriti (con loro anche un Carabiniere in servizio alla stazione di Solero). Settemila gli interventi nel corso dell'anno:1.170 su incendi e scoppi, 1.260 i soccorsi persona, 490 per i danni causati dal maltempo, 350 incidenti stradali, 300 i dissesti statici, 180 fughe di gas, 150 soccorsi per alberi pericolanti, 3.000 tipologie minori, 700 prevenzione incendi, 18 le deroghe, 900 gli attestati dei corsi di prevenzione.

I Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara, la loro patrona. Le celebrazioni sono in corso al comando provinciale di via San Giovanni Bosco.

Santa Barbara rappresenta la capacità di affrontare il pericolo, con coraggio, anche quando non c’è via di scampo.

La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera sulle note dell’Inno nazionale, poi la deposizione della corona omaggio ai Caduti, e il Silenzio. Dopo la benedizione dei mezzi dei pompieri, è stata inaugurata l’ambulanza della Croce Verde dedicata a Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, morti nella tragedia di Quargnento.

Nell’autorimessa, avvolta dai disegni e dai pensieri dedicati ai tre Vigili del Fuoco, il vescovo di Alessandria ha celebrato la messa.