Musiche da film con il duo Reggio-Zincone

ALESSANDRIA - Il potere evocativo della musica, le immagini di alcune delle più amate pellicole cinematografiche di sempre, un omaggio a Nino Rota, Ennio Morricone e Luis Bacalov e un brano tratto da L’uomo del grano, film su Nazzareno Strampelli, uno dei genetisti e agronomi più importanti che si occupò dello studio del frumento. Domenica 8 dicembre alle 17 al Museo C'era una volta di piazza della Gambarina si esibiranno per la XXI edizione di Parole, Suoni, Colori (rassegna di sei concerti promossi dall’Associazione Artemusica di Alessandria in in collaborazione con enti pubblici e privati e con il patrocinio della Provincia di Alessandria e dei Comuni ospitanti e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sempre attenta e vicina alla valorizzazione del territorio) Felice Reggio alla tromba ed Ivana Zincone al pianoforte. L’ingresso è libero e gratuito.