Fiamme nell'appartamento ma anche Chanelle è in salvo

Triplo intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Croce Rossa oggi pomeriggio a Casale in via D'Azeglio. Un incendio ha interessato un appartamento al terzo piano di una palazzina, il tutto mentre nell'abitazione era presente solo Chanelle, la cagnolina della proprietaria, che ha accusato un lieve malore quando, rincasata, ha visto i soccorritori in azione in casa sua.

Il pronto intervento ha permesso di mettere in salvo anche l'animale da compagnia che, nonostante apparisse in gravissime condizioni, si è ripreso grazie alla somministrazione di ossigeno e cortisone.