Bentornata Canottieri Casale, la A1 è tua

La torcida vera non è in Brasile. E' a Casale, sulle tribune della Canottieri. Per spingere la squadra femminile di nuovo in A1 e poi festeggiare.

Una sfida risolta al fotofinish, con Tc Rungg, emozioni fino all'ultimo colpo dopo il 2-2 dell'andata. L'andamento cambia sui campi del circolo di Lungo Po Gramsci. La numero uno Mihaela Buzarnescu, già 20 Wta, cede il primo singolare a Susan Bandecchi 6/3 7/5, ma ci pensa Stefania Rubini a scacciare i fantasmi di sette giorni prima e battere, in tre set, il talento del vivaio altoatesino Verena Meliss, 6/1 3/6 6/4.

Il terzo singolare è nel segno di una scatenata Lisa Pigato, che concede un solo gioco alla pari categoria Martina Spigarelli. Sul 2/1 il doppio è la chance per festeggiare subito, ma Bandecchi - Meliss si aggiudicano il primo set 6/3. Nel secondo Pigato - Rubini sono avanti 5/0, si fammo rimonta e Bandecchi fa miracoli, vince il tiebreak ed è 2-2.

Un'ora di pausa poi doppio di spareggio. Giugiu Massola, che divide il ruolo di capitano con Giulia Gabba, decide di cambiare formazione: in campo Buzarnescu - Pigato, scambi sempre più duri, Pigato è in trance agonistica, la romena affonda i suoi passanti, 6/4 il primo set. Il secondo è una successione di break e controbreak fino al 6/5 con Buzarnescu al servizio. Verdetto ai vantaggi, l'ex numero 20 sceglie la ricevitrice, Meliss manda fuori il diritto. Esplode la gioia, la festa continua al PalaFerraris: Casale è di nuovo in A1.