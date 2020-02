"Non si può restare senza medico di famiglia"

CASALBAGLIANO - «Il medico di famiglia che presta servizio nel sobborgo di Casalbagliano (e che è riferimento anche per i residenti di Villa del Foro, sobborgo limitrofo) avrebbe comunicato l’intenzione di lasciare il presidio medico». La comunicazione è del Comitato Casalbagliano che ha rivolto un appello - come richiesta di intervento e per evitare così che i due paesi alessandrini restino senza medico di base - all’amministrazione di Palazzo Rosso, con una lettera rivolta al sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e all’assessore competente, Paolo Borasio.



Per riuscire a trovare una rapida soluzione e cercare un medico disposto ad aprire il proprio ambulatorio a Casalbagliano, il Comitato ha prima consultato i dirigenti dell’Asl. Ma la risposta è stata che «Casalbagliano e Villa del Foro non sono sedi obbligate per la nomina di un medico di famiglia, facendo riferimento ad un regolamento che risale a moltissimi anni fa» come riporta il Comitato nella lettera indirizzata agli amministratori comunali.