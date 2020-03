Alexandria, da domani la didattica online

ALESSANDRIA - Alexandria International School si conferma polo scolastico digitale per eccellenza: prima scuola ad aver adottato in Piemonte il registro elettronico, le Lim, il mastercom per rilevare l’accesso degli studenti in classe e il tablet dalla primaria di primo grado in su - da dieci anni a oggi, con gradualità, fino a divenire una struttura all’avanguardia, dove sono iniziate le liste d’attesa con anticipo di qualche anno per poter iscrivere i figli dalla primaria - è già dotata di didattica online per tutti gli ordini e gradi (dal nido al liceo).

“Pur all'interno di un contesto di apprensione e disagio - spiega il dirigente Francesco Bonadeo - la nostra comunità scolastica conferma di essere coesa e pro-attiva, garantendo un servizio efficiente e metodologicamente innovativo".

A partire dalle 12 di domani, mercoledì 4 marzo, dal canale YouTube della scuola saranno perciò accessibili le lezioni multimediali, contrassegnate con il nome del docente, la classe e la materia. Ciascun alunno potrà visualizzarne il contenuto semplicemente, selezionando il file interessato, mentre sul Registro elettronico saranno fornite ulteriori indicazioni e materiali didattici funzionali allo studio e all’apprendimento.

“Abbiamo previsto video ludico-didattici, in inglese e non solo, anche per la scuola dell’infanzia e per i bambini del nido, realizzati dalle rispettive insegnanti - aggiunge Bonadeo, che ha già pronte le classi online "qualora - spiega - la sospensione delle attività dovesse protrarsi anche la prossima settimana: in tal caso, verranno istituite classi online, attraverso la quali sarà possibile chiarire, approfondire e consolidare in diretta le conoscenze delle lezioni multimediali. Nell'eventualità, verranno forniti per tempo gli orari delle lezioni, nonché le credenziali per potersi collegare.”