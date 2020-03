Stefani e Straneo, i Mondiali slittano a ottobre

ALESSANDRIA - Il coronavirus sta cancellando tutto lo sport. Anche i campionati mondiali di mezzamaratona, in calendario il 29 marzo a Gdynia, in Polonia. Per Valeria Straneo ed Elisa Stefani, le due atlete della nostra provincia protagoniste di una storica doppia convocazione in azzurro, un rinvio arrivato da poco: c'è anche la nuova data, il 17 ottobre, tutte e due sperano di essere ancora nella cinquina che rappresenterà l'Italia.

Per Stefani, in particolare, sarebbe stato il debutto, solo rimandato di qualche mese, e chissà che non ci sia anche un'altra occasione prima. Straneo è alla ricerca del tempo per Tokyo nella maratona: il numero di competizioni ancora in calendario si sta riducendo, Valeria aveva indicato il 19 aprile come data possibile e Vienna come sede, alcune cancellazioni riducono le opportunità a disposizione.