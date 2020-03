La Difesa: in arrivo elicotteri per il trasporto di pazienti altamente infettivi

CASALE MONFERRATO - Il cuore dell’aeronautica casalese e la Protezione Civile battono all’unisono per contrastare l’emergenza sanitaria coronavirus.

Da oggi pomeriggio il 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare avrà la disponibilità dell’utilizzo dell’aeroporto “Francesco Cappa” in supporto alle operazioni di Protezione Civile connesse all’emergenza sanitaria coronavirus.

Il Ministro della Difesa ha messo a disposizione delle istituzioni degli elicotteri HH-101A, operati da equipaggi del nono Stormo di Grazzanise e del 15esimo Stormo di Cervia.

Si tratta di aeromobili di ultima generazione utilizzati per molte tipologie di missioni, dalla ricerca e soccorso fino al supporto alle operazioni speciali. Questi elicotteri sono inoltre in grado di caricare e trasportare delle speciali barelle isolate, progettate specificatamente per il trasporto aereo in biocontenimento di pazienti altamente infettivi.