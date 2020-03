"Coronavirus": a Ovada sei casi positivi

OVADA - «Ad oggi siamo a conoscenza di 6 casi positivi al coronavirus ed un accertamento in corso». Sono arrivati in serata dal sindaco di Ovada, Paolo Lantero, gli ultimi aggiornamenti sulla situazione - legata all'emergenza nazionale relativa alla diffusione del "Covid-19" - in città. «Credo sia necessario sottolineare che l'evoluzione è tale che potrebbe essere possibile la presenza di casi non comunicati o sconosciuti - ha precisato il primo cittadino -. È evidente che non possono essere comunicati i nomi delle persone, ma l'unità di crisi sanitaria segue e indica i comportamenti da tenere a chi ha contratto il virus».

Da segnalare che nel primo pomeriggio anche il sindaco di Cremolino, Massimo Giacobbe, ha comunicato ai cittadini la presenza di un caso positivo nel paese. «Attualmente la persona risultata positiva al Covid-19 è ricoverata ad Acqui Terme - ha dichiarato -. È stata subito attivata l'unità di crisi comprendente, oltre al sindaco, anche due medici di medicina generale e che avrà il compito di monitorare l'evolversi della situazione. Sono state prese tutte le precauzioni previste dal protocollo e messe in quarantena tutte le persone a contatto con il soggetto».