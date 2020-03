Incendio in un’abitazione di via Monte Pasubio

NOVI LIGURE - Vigili del fuoco di Novi Ligure e Alessandria sono impegnati a spegnere l’incendio che si è sviluppato nella mansarda della villetta a due piani al numero 15 di via Monte Pasubio, a Novi Ligure.

Le fiamme si sono sviluppate rapidamente e provocato la formazione di una nube di denso fumo nerastro che si è levato nel cielo: in tanti, preoccupati, stanno telefonando ai centralini delle forze dell'ordine.

La casa che in questo momento sta bruciando non ha altri immobili attigui e questo riduce la possibilità che le fiamme possano espandersi. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito dalla mansarda che è (o forse è meglio asserire, era) abitabile e arredata. Ignote, al momento, le cause del rogo.