I feretri delle vittime di Bergamo a Serravalle

SERRAVALLE SCRIVIA - È arrivata a Serravalle Scrivia la colonna di camion militari partita questa mattina da Bergamo per trasportare al tempio crematorio i feretri delle persone stroncate dal virus Covid 19’

Mancavano pochi minuti alle 14 quando i mezzi sono usciti dal casello autostradale della A7 e, scortati dalle auto dei carabinieri, si sono diretti verso via Fabbricone, dove da due anni è in funzione il tempio crematorio. La zona al momento è inavvicinabile. Ai pochi cittadini che a quell’ora si trovavano nel breve tragitto di strada alla periferia della città si è presentata un’immagine agghiacciante, mai vista prima da queste parti.

La necessità di trasportare al tempio crematorio di Serravalle Scrivia le salme per essere cremate è dovuta all’elevato numero di decessi avvenuto nell’ultima settimana in provincia di Bergamo. I templi crematori attivi in Lombardia ormai sono saturi di cadaveri e non riescono più a far fronte alle esigenze di una mortalità che non accenna a rallentare.