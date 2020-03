Il coronavirus rivoluziona il Santo Spirito di Casale

CASALE - L'emergenza covid rende necessaria un'autentica rivoluzione all'Ospedale Santo Spirito di Casale. Da oggi è chiuso totalmente l'ingresso principale. Al nosocomio si entra da Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio.

Percorsi differenziati per i pazienti contagiati o sospettati di contagio e per gli "altri". I reparti di Medicina 1, Neurologia, Traumatologia e Medicina 2, vale a dire l'ex Malattie Infettive, sono considerati "zone del percorso rosso - covid". Questo incrementa del 35% i posti letto per il coronavirus.

Questo nuovo assetto ci permetterà di incrementarre la disponibilità dei posti letto covid di oltre il 35%. Il reparto Utic in Terapia Sub-Intensiva è inoltre da queste ore temporaneamente dedicato ai pazienti covid. La Cardiologia si sposta al reparto di Chirurgia Generale.

L'area con libero accesso per dipendenti, degenti no Covid, visitatori e personale sanitario 'Percorso Verde', permetterà di accedere ai restanti reparti ed uffici.

In merito agli ambulatori: Urologia e di Medicina Interna si spostano presso l'ambulatorio di Otorino. L'ambulatorio di Pediatria si sposta presso l'ambulatorio di Cardiologia. Al Cup si accede solo dalla scalinata esterna. I punti gialli non si usano più, i pagamenti si fanno con bollettino postale, ritirabile alla nuova portineria fronte strada Vecchia Sant'Evasio.