Donato un ventilatore all'ospedale di Alessandria

ALESSANDRIA - L'Azienda Ospedaliera ringrazia sentitamente Eleonora Poggio di Mandrogne e l'amico Andrea Raselli di Valenza, entrambi laureati in Università Bocconi, che hanno scelto di donare all'Ospedale di Alessandria un ventilatore polmonare Life Vent Evo2 carrello.



Questa la dichiarazione dei donatori: "Come ex alunni Bocconi, già impegnati nel sociale quotidianamente, ci uniamo per un piccolo gesto concreto di solidarietà, necessario per fronteggiare la crisi sanitaria causata dal covid19 nella nostra città".